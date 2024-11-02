Kışlıkları hazırlayın, hava bir anda buz kesecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren 5 ila 9 derece birden düşeceği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA BİR ANDA SOĞUYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların pazar gününden itibaren 5 ila 9 derece birden düşeceğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, pazar gününden itibaren yurdu etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin Batman Siirt Şırnak Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr; pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 19°CAz bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 22°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 26°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 30°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 28°CAz bulutlu ve açık
HATAY 13°C, 27°CAz bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 29°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 2°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
KARS 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 24°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 24°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 11°C, 22°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 24°CAz bulutlu ve açık