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Meteoroloji'den yılbaşında seyahat edecekler için uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yılbaşında tahmin edilen hava durumuna ilişkin, "Yurdun büyük bölümünde 31 Aralık Salı günü için yağış beklentimiz yok. 1 Ocak Çarşamba günü de yurt genelinde yağışsız ancak sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bir gün göreceğiz" dedi. Çelik ayrıca yılbaşı tatili için seyahat edeceklere de uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yılbaşında yurt genelinde beklenen hava durumunun detaylarını anlattı.

Çelik, yılbaşı tatili için seyahat edecek olan vatandaşların buzlanma, don, sis ve pus hadiselerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirirken, ''31 Aralık Salı günü sadece Doğu Karadeniz kıyı kesiminde sağanak yağış geçişleri var. Bir de Akdeniz'in iç kesimlerinde, özellikle doğu kesimlerinde kısa süreli de olsa hafif yağışlar ve kar yağışları görebiliriz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde 31 Aralık Salı günü için yağış beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

1 OCAK'TA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Yeni yılın ilk günü için de konuşan Çelik, "1 Ocak Çarşamba günü de yurt genelinde yağışsız ancak sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bir gün göreceğiz. Hem 31 Aralık'ta hem de 1 Ocak'ta yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 10-11, İstanbul'da 12-13 derece civarında, İzmir'deyse 14-15 derecelik en düşük sıcaklık beklentimiz var. Yurt genelinde hafta sonuna kadar yağış beklemiyoruz" sözlerini sarf etti.

''HAFTA SONUNDAN İTİBAREN YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEĞİZ"'

Öte yandan Çelik yeni yılın ilk haftasında yağışlı havanın etkisi altına girileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğiz. Yağışlı sistem artık etkisini kaybetti ancak sıcaklarda önemli bir yükselme yok. Mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Ayrıca özellikle gece ve sabah ilk saatlerde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus hadisesi de görebiliriz.

Üç büyük şehrimizde de salı gününden itibaren hafta sonuna kadar yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olması sebebiyle özellikle iç ve doğu bölgelerde yani rakımı 800, 850 metrenin üzerindeki yerlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte sis ve pus hadisesi görebiliriz. Buna karşı sürücüler başta olmak üzere tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.''

Meteoroloji'den yılbaşında seyahat edecekler için uyarı
Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Yaşam
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