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Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı: Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek

Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı: Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunda Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için "azot dioksit" uyarısında bulundu. Puslu bir havaya neden olan azot dioksit gazı, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kötü kokusuyla hissedilecek.

Geçtiğimiz hafta etkisi artıran yağışların ardından sıcaklıklar mevsim normallerine gerilerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından azot dioksit uyarısı yapıldı.

Bu sabah itibarıyla yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir havaya neden olurken, yarından itibaren söz konusu durumun yeni şehirlere yayılması bekleniyor.

KÖTÜ KOKUSUNDAN TANINACAK

MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verilirken, söz konusu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku hissedilecek.

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Atmosferin alt tabakalarında ve yere yakın seviyelerde çok az miktarda bulunan endüstriyel kaynaklı bu gaz, yüksek atmosferde oluşan çözüşme ve kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.

Az miktarda bulunması nedeniyle azot dioksit, zehirli bir gaz olmasına rağmen insan sağlığını doğrudan tehdit etmez. Ancak basıncın yükseldiği günlerde ortaya çıkan azot dioksit, havada kloru andıran kötü bir kokunun hissedilmesine neden olur.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Ulan bir de hayırlı bir şey gelsin başımıza şu memlekette be!

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

elektirikli cihaz, lastik yanığına benzer koku veriyor bazen kapıyı açtığımda duyuyorum ama etrafı incelediğimde kokunun havadan geldiğini anlıyorum

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Haber YorumlarıDüsünür:

Kureselciler is basinda

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Haber Yorumlarıerkan gyurt:

kötü kokulara alışkınız, gönder gelsinnn

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Siz şuna hava kirliliği desenize.. Sanki doğal bir meteoroloji olayıymış gibi lanse etmeyin.

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