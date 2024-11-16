Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava tahmin raporu yayınlandı. 8 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir çevreleri Kahramanmaraş'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

8 İLE SARI KODLU UYARI

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı kodlu uyarı yapıldı.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, (Çorum hariç) iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.