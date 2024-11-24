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Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinde çeşitli bölgelerde şiddetli hava koşullarına dikkat çekilirken 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapıldı. Bazı illerde kar yağışı, diğerlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 15 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor. Bu yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak ve bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar yaşanacak.

MEVSİM NORMALLERİNİN 15 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi illerde kar yağışı bekleniyor. İstanbul, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Mardin ve Urfa'da ise sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında hava sıcaklıkları 5 ila 15 derece azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek.

HAVA KOŞULLARI UYARILARI

Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, özellikle Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman gibi illerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden, Güneydoğu Anadolu'da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Akdeniz'in yüksek kesimlerinde ise fırtına etkili olabilir. Buzlanma ve don uyarısı: İç ve kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Yalova ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ise sağanak yağışlar etkili olacak. Sakarya çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Buzlanma ve don olayı da görülebilir.

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde çok bulutlu. İç bölgelerde rüzgarın kuzeyden kuvvetli esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu hava, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla etkili olacak. Hatay, Adana ve Kahramanmaraş gibi illerde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu'da buzlanma ve don olayları yaşanabilir.

Karadeniz Bölgesi: Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

YOĞUN YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

MGM, özellikle kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarını yineledi. Bölgelerde, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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