Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 kent için sarı ve turuncu kod uyarısı yayınladı. Buna göre Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu haritasında Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu; Giresun için sarı kodlu uyarı yapıldı.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Bu 4 ilde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer vatandaşlara sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.