Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Kraliyet Ailesi'nden aldığı teklifi anlattı: Çok para vermek istediler

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk oldu. Çocuk yaştan beri cinlerle bağlantı kurduğunu söyleyen Şentürk, Kraliyet Ailesi'nden aldığı tekliften de bahsetti.

"ÜÇ HARFLİLER BANA İLK GELDİĞİNDE 6-7 AY KENDİME GELEMEDİM"

Annesine büyü yapıldığını ve yıllardır cinlerle iletişim kurduğunu söyleyen Şentürk, "Anneme büyü yapılmış çarpılmış bir haldeyken beni doğurdu. Ben varlıkları gece gündüz görüyorum, iletişim halindeyiz. 3 harflileri göremezseniz onlarla tedavi yapamazsınız. Bir kadın bana çarpıldığını söyledi. Ben de bakır bir tas aldım ve üstüne kırmızı örtü örttüm. Üç harflileri ilk o tasa çağırdım. Geldiler ama ben farkına varamadım. Üç harfliler ilk geldiğinde beni çok sarstı, 10 gün korkudan uyuyamadım. Bir insana baktığımda yanında değişik silüetler görüyordum. Kendime gelmem 6-7 ay sürdü beni görenler 'Deli' diyordu. Kendimi tamamen buna adadım. Sürekli ibadet ediyordum. Anneme büyü yapılmış, 40 yaşında ölünce ben de kendimi buna adadım" dedi.

"CİNLER BENİM CİNSELLİK YAŞAMAMI İSTEMİYORLAR"

Üç harflilerin kendisinin özel hayatını etkilediğinden bahseden uzman, "Üç harflilerin yorgunluğundan, stresinden 23 yaşında kel kaldım. İki kez saç ektirdim. Bizim gibilerle evli kalabilmek çok zor. Ben bir üç harfliyle evli değilim ama beni kıskanıyorlar ve cinsellik yaşamamı istemiyorlar" şeklinde konuştu.

"ÜNLÜ BİR İSİM BENİ İNGİLTERE'YE DAVET ETTİ"

Londra'daki bir üniversitede ders verdiğinden bahseden Şentürk, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Beykoz'a Kur'an kursu hocası olarak gittiğimde de çocuklara eğitim veriyordum. Bu işe Samsun'da başladığım için bir yığın hastam vardı. Beykoz'da kısa sürede ünlüler tarafından duyulmaya başladım. Hızla yayılmaya başladım. Bazıları beni severken bazıları da tepki göstermeye başladım. Ben de gece yarısı valizimi alıp çıktım. Londra'dan çok hastam vardı, orada üniversitelerde metafizik bölümleri falan var. Metropolitan Üniversitesi'nin Cinler Alemi bölümünün araştırması vardı. Oranın en ünlü sanatçısı benim ünümü duyarak İngiltere'ye davet etti. Annesiyle problemi vardı onu düzelttim. Metafizik bölümünü görünce hayran kaldım hem ders görüyorum hem de seminer veriyorum. Dünyada ilk Metafizik Uzmanı olarak İngiltere Üniversitesi'nde diploma sahibi olacağım."

"KRALİYET AİLESİ ONLARLA ÇALIŞMAMI İSTEDİ"

"Benim oradaki ünüm saraya ve kraliçeye kadar gitti. Kraliyet Ailesi bana orada çalışmam için çok büyük paralar teklif etti. Ben ülkemi vatanımı sevdiğim için kabul etmedim. Hatta bu olay İngiltere ve Türkiye'de haber bile oldu. Kraliyette hem büyü hem de istihbarat bölümünde bilgi vermemi istediler.