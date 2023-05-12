MESKİ, Erdemli'de içme suyu hatlarını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kocahasanlı ve Üçtepe Mahalleleri içme suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Çalışma ile kullanım ömrünü tamamlayan şebeke hatları, polietilen borularla yenileniyor, vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kocahasanlı ve Üçtepe Mahalleleri içme suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Çalışma ile kullanım ömrünü tamamlayan şebeke hatları, polietilen borularla yenileniyor, vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşuyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Erdemli İlçesi Necdet Ünüvar Caddesi'ndeki ekonomik ömrünü dolduran ve sık sık arızalara sebep olan ana içme suyu şebeke hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. MESKİ'nin, yatırım tutarı 6 milyon 368 bin lira olan yapım işi kapsamında, yaklaşık 6 bin metrelik içme suyu hattı döşenmesi planlanıyor. MESKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından ise bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan yolun asfaltı yenilenecek.

ŞEN: "SU KAYBINI AZALTTIĞIMIZ İÇİN OTOMATİK OLARAK SU SIKINTISI ÇEKMEYECEĞİZ"

Çalışmalar hakkında bilgi veren MESKİ Erdemli Şube Müdürü Necati Şen, Üçtepe ve Kocahasanlı'nın, Erdemli'nin en büyük mahallelerinden ikisi olduğunu ve genel itibarıyla 1990'lı yıllarda yapılmış içme suyu hatlarının sürekli arıza yaratmasından kaynaklı çok fazla su kaybı yaşandığını söyledi. Şen, "Bu anlamda eski borular olduğu için, tamiratları ve tamirat süresi uzun oluyordu. Tamirat yapıldıktan sonra çok kısa sürede tekrardan arıza açma ihtimalleri çok yüksek, ki öyle de oluyor. Arıza kayıtlarımız çok fazla, bu nedenle de içme suyu yenileme çalışması yapmaktayız. Üçtepe Mahallesi'ne, su şebekesi yeterli olmadığı için yıllardır dönüşümlü su veriliyor. Hem su şebekesinin kesitini artırıyoruz, hem de su kaybını azalttığımız için otomatik olarak su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bu bağlamda burada yaklaşık 17 kilometrelik içme suyu hattı yapıyoruz. Kocahasanlı ve Üçtepe Mahalleleri arasındaki şebeke hatlarının değişim çalışmasını da kısa sürede tamamlandıktan sonra, burada uzun yıllar içme suyu problemi yaşanmayacak" dedi.

MUHTAR YAZGAN: "VAHAP SEÇER SEÇİLELİ ÜÇTEPE'YE HİZMET ALMAYA BAŞLADIK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden çok memnun olduklarını söyleyen Üçtepe Mahallesi Muhtarı Mahmut Yazgan, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçileli, Üçtepe'ye hizmet almaya başladık. 2-3 sene önce sulama suyu hattımıza, 3 kilometre 10'luk boru verdi. Ana asfalttan itibaren 3 kilometre sıcak asfalt yaptı. Şu anda da MESKİ içme suyumuzu yeniliyor. Mahalle halkının hayatında, içme suyunda her zaman kesinti oluyordu. Şimdi kesintisiz su içecekler. Altyapısı çalışması bittiği zaman da yolumuz yapılacak ve insanca yaşayacağız. Burası 7 mahallenin yaylaya geçiş yolu, güzel bir hizmet oluyor" diye konuştu.

MUHTAR ARSLAN: "50 YIL ÖNCE DÖŞENEN BORULAR, YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLİYOR"

Kocahasanlı Mahallesi Muhtarı Adem Arslan isekendisinin 3 dönemdir görevde olduğunu belirterek, "Bundan 50 yıl önce döşenen asbest boru olduğu için, içme suyumuz çok kötü durumdaydı. Ama bunu değiştirme, Vahap Seçer başkanımıza kısmet oldu ve şu anda mahallemize çok güzel bir çalışma yapıyor. Üzerinde yol yoktu. Şimdi içme suyu hattı değiştiğinde, üzerinin yolu da yapılacak. Hem memlekete, hem milletimize büyük bir katkısı olacak. Bu yolun özelliği buranın grup yol olması. Kızkalesi'nden bu tarafa Silifke ile beraber yaylaya bağlantı yolu. Daha önce MESKİ'nin yine güzel bir çalışması oldu burada. Kocahasanlı sınırları içinde kanalizasyon geçti. Şimdi içme suyu borumuz değişiyor ve üzerine de yolumuz yapıldığı zaman, bundan iyisi can sağlığı" dedi.

"10 NUMARA BİR HİZMET BİZİM İÇİN"

Bölgenin limonuyla, meyvesiyle, turfanda ürünleri ile gelişmiş bir tarım bölgesi olduğuna dikkat çeken Muhtar Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mersin haline giden ürünlerin yüzde 80'i buradan ulaşmakta. İnşallah altyapı ve yol çalışması tamamlandığında, vatandaşın, ürününü daha güzel bir şekilde hale ulaştıracağını ve ekonomiye de büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Yani 10 numara bir hizmet bizim için. Vatandaşın, milletin dört gözle beklediği bir hizmetti, buna kavuştuk. Devamı olacağına hiç şüphemiz yok."