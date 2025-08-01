Mersin'de Yaralı Leylek Kurtarıldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde vatandaşlar, yangın bölgesinden kaçtığı değerlendirilen yaralı leylek buldu. Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürülen ve veteriner tarafından tedavisine başlanan leylek, koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Gercebahşiş Mahallesi'nde vatandaşlar, bir ayağının bilekten koptuğu görülen yaralı leylek buldu. Orman yangınının yaşandığı bir bölgeden geldiği değerlendirilen yaralı leylek, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürüldü. Veteriner hekimin tedavisine başladığı leylek, koruma altına alındı. Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, yaralı leyleği bir süre makamında misafir ettikten sonra tedavisine başlandığını söyledi. Leyleğin getirildiğinde oldukça halsiz olduğunu belirten Güveş, "Tedavisinin ardından bir süre kurumun bahçesine bıraktık ve takip ettik. Yaklaşık 4 saat sonra kendine gelerek uçtu. Orman yangınları sadece bitki örtüsünü değil, yaban hayatını da ciddi şekilde etkiliyor. Yanan her alan, yüzlerce canlının yuvası, yaşam kaynağıdır. Her alev ise binlerce yaşamın yok oluşudur. Lütfen daha dikkatli, daha duyarlı davranalım. Ormanlarımızı birlikte koruyalım" diye konuştu.