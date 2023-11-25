Mersin'de Sel ve Fırtına Tedbirleri Alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, hafta sonu Mersin genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağışlara karşı verilen uyarılar sonrası harekete geçti. Olası sel ve fırtınanın zararlarını en düşük seviyede tutmak için tüm tedbirlerini alan ekipler, oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için uygun araç ve ekipmanla teyakkuz halinde.

Gerekli durumlarda takviyenin de yapılabileceği acil durum ekipleri, kentin belirli lokasyonlarında hazır bir halde bekleyecek. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların Alo 185 ve Teksin üzerinden ulaşmaları durumunda ekipler anında müdahale edecek.

KRİZ MASASI GÖREV BAŞINDA

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok başkanlığında oluşturulan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası; Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erdal Özcan ve Yol ve Asfalt Şube Müdürü Serkan Ataman ile herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına çalışmaları tek merkezden yönetecek.

HALİSDEMİR: "250'NİN ÜZERİNDE PERSONELİMİZ SABAHA KADAR SAHADA OLACAK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir de, hem cumartesi hem pazar günü 24 saat esaslı olacak şekilde tüm şehrin kritik noktaları olmak üzere genelinde personel görevlendirmelerini yaptıklarını belirtti. Halisdemir, "250'nin üzerinde personelimiz bütün gece boyunca, sabaha kadar sahada olacak. Aynı zamanda iş makinelerimiz, kamyonlarımız, süpürge araçlarımızla hiç durmadan aralıksız hizmet vereceğiz. Özellikle belirlemiş olduğumuz kritik bazı noktalarda sabit personel ve iş makinesi görevlendirerek yolların tıkanmaması için çalışmalarımızı planladık. Arkadaşlarımız ve ekipmanlarımız hazır. Vatandaşlarımız rahat olsun" dedi.

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların da Teksin kanalıyla kendilerine ulaşabileceklerini kaydeden Halisdemir, "Tüm gece bize ulaşabilirler. Kritik noktalarda zaten olacağız ama sıkıntı yaşanan noktalarda da bize bildirirlerse anında müdahale edeceğiz. Bu konuda hazırız, bekliyoruz, umarım herhangi bir sıkıntı olmadan bu hafta sonunu geçireceğiz" diye konuştu.

Halisdemir ayrıca denizde sorumluluk alanlarında bulunan herhangi bir noktada meydana gelebilecek olumsuzluk için de 3 tane deniz denetim aracı ve deniz süpürgesinin bilfiil görev yapacağını vurguladı. Halisdemir, "Eğer denizde küçük teknelerde meydana gelebilecek olumsuzluklar olursa yardıma hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. Yine Çamlıbel Balıkçı Barınağımız kirliliğin en çok toplandığı bölge. Fırtınadan etkilenmemesi için arkadaşlarımız orada nöbet tutacak. Denizde de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Bu konuda da bizi arayabilirler" dedi.

YILMAZ: "VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMASI GEREKİYOR"

MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmeleri paylaşarak, "Mersin çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Cumartesi günü akşam saatlerinden Pazar günü gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Bu yüzden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" dedi.

"EKİPLERİMİZ ŞEHRİN KRİTİK NOKTALARINDA TEYAKKUZDA OLACAK"

Yağışlara fırtınanın da eşlik edeceğini belirten Yılmaz, "Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor. MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin kritik noktalarında teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızın yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Teksin Alo 185 Çağrı ulaşmaları halinde ekiplerimiz anında müdahale edecek" diye konuştu.