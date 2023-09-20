Mersin'de sarp arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, sarp arazideki ağaçlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale aracı, 2 helikopter 4 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.