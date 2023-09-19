Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Üyeleri Kumkuyu Plajında Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir Emekli Evi üyeleri Kumkuyu Plajında bir araya geldi. Denizde yüzüp, güzel bir gün geçiren üyeler, akranlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir Emekli Evi üyeleri Kumkuyu Plajında bir araya geldi. Denizde yüzüp, güzel bir gün geçiren üyeler, akranlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

"Emekli Evleri olarak yaş almışlarımızı her türlü etkinlikle buluşturuyoruz"

Yaş almış yurttaşların pek çok etkinlikle buluşturulduğunu ve Halkkent, Yenişehir ile Tarsus emekli evi üyelerinin programlarını eş zamanlı yürüttüklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkkent Emekli Evi Sorumlusu Çağdaş Yeter, "Emekli evleri olarak 55 yaş ve üzeri yaş almış emeklilerimize eğitim, sağlık, sosyal ve birçok alanda etkinlikler düzenliyoruz. Emekli evi üyelerimizin hem serinlemesi hem de sosyalleşmesi için Kumkuyu Halk Plajına getirdik" dedi. Yapılan etkinliklerden yaş almışların çok memnun kaldığını ve geri dönütlerin olumlu olduğunu belirten Yeter, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Yaş almışlar, gün boyunca gönüllerince eğlendi

Denizde yüzerek güzel havanın tadını arkadaşlarıyla çıkaran emekli evi üyelerinden Mevlüt Özkan, "Vaktimizi arkadaşlarımız ve bütün emekli üyelerimizle birlikte çok güzel geçirdik. Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri bizi buraya getirdi. Denizde yüzüp, sıcak kumun keyfini çıkardık" dedi. Özellikte yaşlılıkta birlik ve beraberlik ihtiyacının daha çok arttığını dile getiren Özkan, "Sosyalleşmek, birlik ve beraberlik, dostluk, arkadaşlık hele ki yaşlılıkta, emeklilikte daha güzel" şeklinde konuştu. Yenişehir emekli evine açıldığı günden beri giden Kadir Özbilen de "Emekli evinin her türlü hizmetinden faydalanıyoruz. İlk üyelerinden biriyim. Gezi olduğunu duyunca eşimle birlikte hemen kaydımızı yaptırdık" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirdiğini söyleyen Gönül Demiryürek ise "Büyükşehir Belediyesi bizi monoton hayatımızdan bir günlüğüne de olsa çıkartarak, güzel bir etkinlikle ağırladı. Başkanımız Vahap Seçer'in bütün Mersin'e verdiği emekleri ve çabaları görüp, takip ediyor, çok memnun oluyorum" şeklinde konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte şarkılar söyleyip, oyun oynadıklarını dile getiren Demiryürek, "Gezdik, bol bol yürüyüş yaptık, yemek yedik, denizde yüzmek isteyen denizde yüzdü, şahane bir gün geçirdik" dedi. - MERSİN