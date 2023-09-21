Merkezefendi Belediyesi, Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde büyüklerle etkinlik düzenledi

ıMerkezefendi Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde Ornaz Vadisi'nde büyüklerle beraber etkinlik düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak değerli büyüklerimizin sadece özel günlerde değil her zaman yanındayız" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Alzheimer Merkezi faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Alzheimer Yaşam Merkezi'nde eğitim gören büyükler ve ailelerine özel 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'nde Ornaz Vadisi'nde canlı müzik eşliğinde büyükler gönüllerince eğlenerek keyifli vakit geçirdi. Düzenlenen programa Gönül Köprüsü Yardımlaşma Derneği ve korosu ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katılarak büyükleri bu önemli günde yalnız bırakmadı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren büyükler, Başkan Doğan'a teşekkür etti.

Ornaz Vadisi'nde büyüklerle bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bugün hepimiz için önemli bir gün '21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü'. Sizlerle birlikte yaklaşık 2 yıl önce Denizli'de bir ilki gerçekleştirdik. İlimiz ve ilçemizde olan bir ihtiyacı karşıladık. Bu şehirde hiç kimse doğduğuna pişman olmasın dedik, özellikle büyüklerimiz. Büyüklerimiz hayatlarının son döneminde istedikleri şekilde, mutlu ve yüzleri gülerek yaşlılıklarını geçirsin istiyoruz. Açmış olduğumuz Alzheimer Yaşam Merkezimizde çalışma arkadaşlarımızla beraber siz büyüklerimize konforlu, güvenli ve sağlıklı bir alanı tesis ettik ve hep birlikte sürdürüyoruz. Sizin gözünüz hiç arkada kalmasın, onları merak etmeyin, büyüklerimiz bize emanet. Bu güzel günde siz değerli büyüklerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak değerli büyüklerimizin sadece özel günlerde değil her zaman yanındayız. Biz sizlerle birlikte güçlüyüz" diye konuştu. - DENİZLİ