'Mazlum' adlı anne Kedi, kendisine verilen yiyecekleri yavrularına taşıyor

İZMİR - Mazlum adındaki sokak kedisi, her gün belli saatlerde uğradığı kahvehanede önce kendi karnını doyuruyor, sonra da kahvehane sahibi Adem Balkaya'dan aldığı yiyecekleri tek tek yavrularına taşıyor.

İzmir Gaziemir'de 20 yılı aşkındır kahvehane işleten hayvansever Adem Balkaya, her gün işletmesine belli aralıklarla gelip kahvehanede vakit geçiren Mazlum isimli anne kediyi besliyor. Vefakar anne Mazlum, Balyaka'nın işletmesinde karnını doyurduktan sonra kahvehanenin birkaç sokak ötesinde barınan 4 yavrusuna tek tek yiyecek taşıyor. O anları cep telefonu ile görüntüleyen esnaf Balkaya, "Mazlum, ona verdiğim yiyecekleri tek tek yavrularına taşıyor. Bu süreç günde birkaç kez tekrarlanıyor" dedi.

"Sabah dükkanı beraber açıyoruz"

Hayvansever kahvehane işletmecisi Adem Balkaya, "Mazlum, doğum yapmadan 1 ila 2 ay öncesinde dükkanıma geldi. Hamilelik sürecinde ona baktım, sonra 4 tane yavru kedi dünyaya getirdi. Doğurduğu 4 yavruya da 1 ay süreyle baktım. Akabinde hayvani içgüdü nedeniyle tehlike hissetmiş olacak ki yavrularını dükkanımdan taşıdı. Sabah saat 5 civarında Mazlum'la beraber dükkanı açıyoruz, önce kendi karnını doyuruyor. Sonrasında ona verdiğim yiyeceklerle yavrularını doyuruyor" sözlerine yer verdi.

"Onları doyurunca ben de mutlu oluyorum"

Beslediği kediler nedeniyle yaşadığı semtte zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Balkaya, "Mazlum benim beslediğim tek kedi değil. 20 yıldır yaşadığım sitede de neredeyse 9-10 yıldır beslediğim kedilerim var. Uzun yıllar boyunca baktığım Ela isminde bir sokak kedisi vardı. Ela'nın yıl içerisindeki doğumlarını takip eder yavrularına da bakarım. Kedilere baktığım için tepki gösterenler oldu. Ancak ben merhametli bir insanım. Onları doyurunca ben de mutlu oluyorum. Dünyada en hoşnut kaldığım şey, bu canlıları beslemek. Hayvanseverlik başka bir şey" diye konuştu.

"Mazlum'a bakmaya devam edeceğim"

Mazlum yavrularına yemeklerini götürürken kendisinin de ona eşlik ettiğini belirten Balkaya, "Mazlum yiyecekleri yavrularına götürürken birkaç kez köpekler tarafından rahatsız edildi. Bu nedenle onu asla yalnız bırakmıyorum. Mazlum da bana güveniyor ki beni gördüğünde ve sesimi duyduğunda yemekleri yavrularına götürüyor. Yavrular dükkanıma çok yakın bir yerde yaşıyorlardı ancak Mazlum şu an çiftleşme döneminde olduğundan ve yavrularından uzak kalması gerektiğinden yavruları sahiplendirdik. Bundan sonraki yavrularına ve Mazlum'a bakmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Onun yeri hep hazır"

Mazlum'un kahvehanedeki yerinin hep hazır olduğunu söyleyen Balkaya, şöyle konuştu: "Mazlum günde 7-8 kere gelir. Burada yatırıyor ve vakit geçiriyor. Buradaki müşteriler ve esnaf benim hayvan sevgimi çok iyi bilir. Bu nedenle Mazlum'u da seviyorlar. Zaten Mazlum da ismine münhasır bir kedi. Sessiz, sakindir. Önüne bir şey koyduğunda yiyen bir kedi. Hayvanları çok seviyorum. Peygamber Efendi'mizin 'Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' diye bir hadisi var. Bu nedenle hayvanlara merhametim çok fazla.