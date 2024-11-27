MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu

Masterchef'te Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçerken takımlardan hangisinin galip geleceği merakla bekleniyordu. Düelloyu kazanan takım dokunulmazlık ödülünü kazanırken, kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununa katıldı. Bu oyun sonunda kaybeden takımdan haftanın eleme adayı belirlendi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te son bölümde dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesiyle en başarılı yemeği yapan Eda bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

ELEME ADAYI

Haftanın ilk eleme adayı ise Kaan oldu.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'de yarışmaya en son veda eden isim Muratcan oldu.