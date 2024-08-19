MasterChef kaptan kim oldu 19 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?

Ana kadro elemeleri tamamlanan Masterchef'in yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. 3. kaptanlık için mücadele edecek olan yarışmacılar, tezgah başında ter döküyor. MasterChef 3. kaptan kim, bu hafta Mavi Kaptan kim oldu?

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Geçtiğimiz hafta Deniz elenerek yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF 3. KAPTAN KİM, BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?

Ana kadro elemeleri tamamlanan MasterChef'in 3. bölümü bu akşam yayınlanıyor.

Kadrolar henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

JÜRİLER KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

ANA KADRODA KİMLER VAR?

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat