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MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi

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MasterChef'in Uşak'ta çekilen bölümünde ödül oyunu sırasında yarışmacı Beyza Aydın'ın yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışmaya geri dönen Beyza, sağlık durumuyla ilgili konuştu. Beyza, "Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladı. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu." dedi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te geçtiğimiz haftalarda üzücü bir olay yaşanmıştı. Uşak'ta çekilen bölümde ödül oyunu sırasında yarışmacı Beyza Aydın'ın hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne kızgın yağ dökülmüştü.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Talihsiz kazanın ardından tedavisi sonrası yüzüne bandaj uygulanan Beyza, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Son yayınlanan bölümde konuşan Beyza şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Dışarıda günlük hayatımda da takmıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladı. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu."

MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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