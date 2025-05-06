Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular

Martı Avcıdan Kurtarıldı

Martı Avcıdan Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş'ın oltasına dolanan martı, kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu. Gümüşbaş, misinayı keserek martıyı kurtardı ve hayvan gözlerine kanat çırpta gökyüzüne uçtu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında balık avlayan amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş'ın oltasına bir martı dolandı. Gümüşbaş'ın misinayı keserek kurtardığı martı, özgür kalmasının ardından tekrar gökyüzüne kanat çırptı.

Olay, Fethiye Körfezi açıklarında meydana geldi. Amatör balıkçı Aykut Gümüşbaş, sabah saatlerinde balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Gümüşbaş'ın oltasını suya bırakmasından bir süre sonra bir balık takıldı. Balığı çektiği sırada Gümüşbaş, oltasına dolanmış bir martıyla karşılaştı. Martının misinaya ağzından ve kanadından dolandığını gören Gümüşbaş, vakit kaybetmeden harekete geçti. Martıyı teknesine alan balıkçı, dikkatlice misinayı keserek martıyı kurtardı. Misinadan kurtulan martı kısa sürede toparlanıp, gökyüzüne kanat çırptı.

Yaşadığı olayı anlatan Aykut Gümüşbaş, "Balığı çekerken bir anda oltanın ucunda martıyı görünce çok şaşırdım. Kurtarmamdan hemen sonra kendine gelip uçtu. Doğadaki her canlının yaşama hakkı var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.