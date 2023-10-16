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Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Yaşam Haberleri

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak limana yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozukkale önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişi bulunan 21 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye botunca yedeklendi.

Tekne, Bozburun Mahallesi'ndeki limana yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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