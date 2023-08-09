Marmaraereğlisi'nde Poyraz Nedeniyle Denize Girişler Yasaklandı

Denize girişlere poyraz engeli

Marmaraereğlisi'nde poyraz dolayısıyla denize girişler yasaklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde poyraz dolayısıyla bugün denize girişler yasaklanırken, plajlar tamamen boşaldı.

Yazın ortasında hava değişimleri erken yüzünü gösterdi. Günlerdir devam eden bunaltıcı sıcaklar, poyraz esmesiyle yerini serin havaya bıraktı. Marmaraereğlisi'nde hava şartlarından dolayı üç gün boyunca halkın can güvenliği için denize girmek yasaklandı. Havanın serinlemesine bazı vatandaşlar sevinirken, şehir dışından gelenler ise denize giremedikleri için hayal kırıklığına uğradı.

Havaların serinlemesi bazıları için hayal kırıklığı olurken, kimileri de memnun oldu. Vatandaşlar, serin havanın keyfini sahilde gezerek değerlendirdi.

"Poyrazdan dolayı kimse denize giremiyor"

Marmaraereğlisi kadınlar plajına girmek için gelen bir kadın, "Poyrazdan dolayı kimse denize giremiyor. Biz de tatil için geldik ama bugün vazgeçeceğiz. Buraya kuzenlerimle ve kardeşlerimle denize girmeye geldik ama bugün bitti artık, yarına bakalım" dedi

Serin havayı fırsata çevirdiler

İstanbul'dan tatil için Marmaraereğlisi ilçesine gelen Cengiz Bilgi, "Geçen günlerde havalar sıcaktı, insanlar bunalmıştı sıcaklardan. Şimdi tabi ki havaların bu durumda olmasını kimse yadırgamıyor. Poyraz da çıktı esiyor, belediye de denize girmeyi yasaklamış, bence çok normal karar aldılar. Havalar böyle 1-2 gün olsa bence sıkıntı değil. Hatta biraz da yağmur yağsa çok güzel olacak. Herhalde birkaç hafta sonra havalar yine güzelleşecek diye bekliyoruz. Biz de havanın böyle olmasını, yürüyerek, gezerek, spor yaparak değerlendiriyoruz. Havaların devamlı çok sıcak, bunaltıcı olması da çok iyi değil. Böyle arada havalar olursa hatta yağmur da yağarsa çok daha iyi olur. İnşallah biraz da yağmur yağar, toprak da biraz su görmüş olur. Bekliyoruz bakalım yağmur yağacak mı diye. Duruma göre bizde ya yazlıkta kalacağız ya da İstanbul'a geri döneceğiz" dedi.

"Başka şehirden gelenlere hayal kırıklığı oldu"

Marmaraereğlisi ilçe merkezinde plaja yakın evde oturan bir çocuk, "Havalar bir güzel oluyor bir iyi oluyor. Deniz çarşaf gibiyken bir uyanıyoruz dalgalı oluyor. Geçen gün çok iyiydi, ben de balık tutmayı çok seven bir insanım, balık tutarım. Bu havalar benim pek hoşuma gitmez, balık olmuyor genelde. Bu havaları da hiç sevmem. Herhalde yazın bitimine doğru bu havalar genellikle hep böyle oluyor. Sürekli rüzgarlar çıkıyor, deniz hep böyle oluyor. İnsanlar da denize giremiyorlar. tabi başka şehirlerden gelenler denize girmek istiyor ama hava böyle olunca hayal kırıklığı oluyor ve giremiyorlar denize. Ben pek sevmiyorum böyle havayı" ifadelerini kullandı.