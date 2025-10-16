Haberler

Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek tatbikat, S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo üzerinden yürütülecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

YEDİ ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞECEK

NTV'deki habere göre; AFAD, Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli illerinde eş zamanlı bir deprem tatbikatı yapacak.

Tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranış biçimlerini uygulamasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek olacak.

45 SANİYE SÜRECEK "ÇÖK-KAPAN-TUTUN" TATBİKATI

Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Seviye 4 düzeyinde yapılacak tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-Kapan-Tutun" hareketi yapılacak. Katılımcılar, bu sürecin ardından bulundukları binaları tahliye edecek.

HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikat öncesinde AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları devam ediyor.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, tatbikat sürecine ilişkin hazırlıklar, görev dağılımları, koordinasyon mekanizmaları ve barınma planlarının uygulanmasına dair esaslar ele alındı.

SEVİYE 4 NE ANLAMA GELİYOR?

Tatbikat, S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo üzerinden yürütülecek.

S1 seviyesi, yerel imkânların yeterli olduğu durumları;

S2 seviyesi, bir ilin imkânlarının yetersiz kalması durumunda destek illerin devreye girmesini;

S3 seviyesi, ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulmasını;

S4 seviyesi ise uluslararası desteğin gerekebileceği afet senaryolarını ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.