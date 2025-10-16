Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde eş zamanlı deprem tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

YEDİ ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞECEK

NTV'deki habere göre; AFAD, Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli illerinde eş zamanlı bir deprem tatbikatı yapacak.

Tatbikatın amacı, vatandaşların deprem anında doğru davranış biçimlerini uygulamasını sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek olacak.

45 SANİYE SÜRECEK "ÇÖK-KAPAN-TUTUN" TATBİKATI

Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Seviye 4 düzeyinde yapılacak tatbikatta, tüm kurumlarda 45 saniye boyunca "Çök-Kapan-Tutun" hareketi yapılacak. Katılımcılar, bu sürecin ardından bulundukları binaları tahliye edecek.

HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikat öncesinde AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının hazırlıkları devam ediyor.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, tatbikat sürecine ilişkin hazırlıklar, görev dağılımları, koordinasyon mekanizmaları ve barınma planlarının uygulanmasına dair esaslar ele alındı.

SEVİYE 4 NE ANLAMA GELİYOR?

Tatbikat, S4 düzeyinde olası bir felakete ilişkin senaryo üzerinden yürütülecek.

S1 seviyesi, yerel imkânların yeterli olduğu durumları;

S2 seviyesi, bir ilin imkânlarının yetersiz kalması durumunda destek illerin devreye girmesini;

S3 seviyesi, ulusal düzeyde desteğe ihtiyaç duyulmasını;

S4 seviyesi ise uluslararası desteğin gerekebileceği afet senaryolarını ifade ediyor.