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Mardin Derik Belediyesi Yeni Evlenen Çiftlere Hediye Veriyor

Yaşam Haberleri

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın öncülüğünde belediye, yeni evlenen çiftlere hediye takdim ediyor. 'İlk Kahveniz Bizden, Mutluluklar Dileriz Projesi' kapsamında birçok çifte hediye verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde belediye, yeni evlenen çiftlere hediyeler veriyor.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın öncülüğünde belediye hayata geçirdiği birçok proje ile vatandaşların kalbine dokunmaya devam ediyor.

Son olarak "İlk Kahveniz Bizden, Mutluluklar Dileriz Projesi" ile yeni evlenen çiftlere belediye birim müdürleri tarafından hediye takdim ediliyor. Proje ile çok sayıda çifte hediye takdimi yapıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Yaşam

Derik Kaymakamı Mardin Evren Yaşam Haberler

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