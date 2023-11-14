Mardin'de unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleği

Zanaata adanan 80 yıllık ömür

MARDİN - Mardin'de unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yerini alan kalaycılığın son ustası 85 yaşındaki Mehmet Nezir Albak, mesleğini sürdürme mücadelesi veriyor.

5 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 80 yıldır devam ettiren Mehmet Nezir Albak, artık çırak bulmakta zorlandıklarını ve gençlerin zanaata dayalı mesleklere ilgi göstermediğini söyledi. Kalay ustası Mehmet Nezir Albak, "5 yaşından beri baba mesleği kalaycılık yapıyorum. Kalayda pişen yemekler çok daha lezzetli olur. Kalay yapan kişinin en iyi şekilde yapması lazım. En az 3 sene hiç bozulmaması gerekiyor. Oğlum Serkan Abak, boş zamanlarında bana yardım ediyor. Küçükken öğrettiklerimden yola çıkarak ara sıra yardıma geliyor. Eskisi gibi çırak yetişmiyor. Çocuklar artık sanat öğrenmek istemiyor" şeklinde konuştu.

Mesleğin zorluklarını dile getiren Abak, "Küçük kaplarda çok zorlanıyoruz. Elimiz sığmadığı için dar geliyor. Ama büyük kazanlar, tencerelerde çok daha rahat çalışabiliyoruz. Eskiden el işine rağbet vardı. Mardin'de 60 tane usta vardı. Köylere gidip kaplarını kalaylardık. Şimdi çok azaldı. Şimdi el sanatlarını kimse istemiyor. Mardin'de el sanatları meşhurdu. Şimdi ustalar da çıraklar da kalmadı. Sanat teknolojiye yenildi" diye konuştu

Artık kimsenin sanat öğrenmek istemediğini dile getiren Albak, "Çocuklar ya okula gidiyorlar ya da ilgileri yok. Biz artık çırak bulmakta zorlanıyoruz. En son ustalar olarak biz kaldık" dedi.