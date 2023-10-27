Mardin'in Ömerli ilçesi Hop Geçidi'nde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesi Hop Geçidi'nde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ömerli ilçesi Hop Geçidi'nde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada minibüste bulunanlardan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN