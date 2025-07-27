Mardin'de karpuz tarlası sahibi karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi tarlasına karpuz ekti. Aylardır karpuz tarlasına emek veren çiftçi, karpuzları satışa hazır hale getirdi.

TARLASINA GİDİNCE KARŞILAŞTIĞI MANZARAYLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Karpuz tarlasına giden çiftçi, karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu. Vatandaşalar, yanlış bilgi üzerine Mazıdağı-Derik yol kenarında bulunan karpuz tarlasına akın ederek, topladıkları karpuzları araçlara doldurup eve götürdü.

DEVREYE JANDARMA GİRDİ

Onlarca kişinin tarlasında karpuz toplayıp araçlarını doldurduğunu gören çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları tarladan çıkarttı.

O ANLAR KAMERADA

Yoldan geçen bir vatandaş, o anları telefon kamerası ile kaydetti.