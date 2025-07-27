Mardin'de karpuz tarlası sahibi karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu

Mardin'de karpuz tarlası sahibi karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu
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Mardin'de karpuz tarlası sahibi karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarlasına karpuz eken çiftçi, aylardır emek verdiği ve satışa hazır hale getirdiği mahsullerini toplayan onlarca kişiyi görünce şoke oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çiftçi tarlasına karpuz ekti. Aylardır karpuz tarlasına emek veren çiftçi, karpuzları satışa hazır hale getirdi.

TARLASINA GİDİNCE KARŞILAŞTIĞI MANZARAYLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Karpuz tarlasına giden çiftçi, karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu. Vatandaşalar, yanlış bilgi üzerine Mazıdağı-Derik yol kenarında bulunan karpuz tarlasına akın ederek, topladıkları karpuzları araçlara doldurup eve götürdü.

Mardin'de karpuz tarlası sahibi karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu

DEVREYE JANDARMA GİRDİ

Onlarca kişinin tarlasında karpuz toplayıp araçlarını doldurduğunu gören çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları tarladan çıkarttı.

Mardin'de karpuz tarlası sahibi karşılaştığı görüntü karşısında şoke oldu

O ANLAR KAMERADA

Yoldan geçen bir vatandaş, o anları telefon kamerası ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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