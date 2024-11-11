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Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş

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30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki konserde sanatçı Tan Taşçı ile sahnede karşılıklı Ankara havası oynayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şarkıcıya ödediği rakam dikkat çekti. Yavaş, söz konusu konser için Tan Taşçı'ya 41 milyon 950 bin lira ödendiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve konserler için yapılan ödemelere ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, çok tartışılan Ebru Gündeş konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıkladı. Candan Erçetin konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına yanıt veren Yavaş, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca Yavaş, Gülşen, Murat Boz ve Mor ve Ötesi konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.

TAN TAŞÇI'YA 41 MİLYON LİRA ÖDEME

Yavaş'ın açıkladığı harcamalardan birisi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki Tan Taşçı konseri oldu. Yavaş, Tan Taşçı konserine 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.

MANSUR YAVAŞ, TAN TAŞÇI İLE KARŞILIKLA ANKARA HAVASI OYNAMIŞTI

Mansur Yavaş'ın Tan Taşçı konserindeki görüntüleri dikkat çekmişti. Sahneye çıkan Mansur Yavaş, Tan Taşçı ile birlikte karşılıkla Ankara havası oynamıştı.

Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

haram olsun.

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

devletin malı deniz yemeyen keriz

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Bana verse 41 milyonu dansoz gibi oynarim

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

bir emekli olarak. ay sonunu. nasıl. getirelim diye düşünürken. mah sur bey. için. halkın adamı. deniyordu

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Haber YorumlarıErkan Can :

Dinazorpark 27 milyar tl ye mal olmuş bir çöplükken,keyfi faiz indirimleri sonucu KKM diye uydurma bir ürün çıkartılıp bütçeden 900 milyar tl harcanmışken,bu kadar gündem olmuyor. her belediye nin yıllardır halka ücretsiz sunduğu halk konserleri görmezden gelinip sadece ABB ye tepki gösterilmesi cehaletin dibi sanırım. tepkini göster güzel kardeşim de önce 27 milyar a göster sonra 100 milyona gösterirsin.

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