Manisa Kula'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Manisa'nın Kula ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına Orman İşletme Şefliği ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hayallı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 4 arazöz ile çok sayıda personel yönlendirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Yaşam