Manisa'da Kimyasal Madde Bulunan Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Evrenos Mahallesi'nde, içinde kimyasal madde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, "26 Temmuz 2023 tarihinde geri dönüşüm tesisinin önünden bir çevre katliamı daha yaşanmasın diyerek uyarmıştık. Bu yangının sorumluları kim" diye sordu. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yangın sonrası, "İlçe Başkanımız tüm ilgilileri ve yetkilileri bir çevre felaketi yaşanmaması ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarmıştı. Bu ağır ihmalin hesabı mutlaka verilmelidir" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Evrenos Mahallesi'nde içinde kimyasal madde bulunan geri dönüşüm tesisinde bugün yangın çıktı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da tesiste çıkan yangın sonrasında sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Yaklaşık bir buçuk ay önce, İYİ Parti Manisa Yunus Emre İlçe Başkanımız Tufan Akan Bey, tam da bu tesisin önüne giderek tüm ilgilileri ve yetkilileri bir çevre felaketi yaşanmaması ve gerekli tedbirlerin alınması için uyarmıştı. Bu ağır ihmalin hesabı mutlaka verilmelidir."

Tufan Akan da "26 Temmuz 2023 tarihinde geri dönüşüm tesisinin önünden bir çevre katliamı daha yaşanmasın diyerek uyarmıştık. Bu yangının sorumluları kim" diye sordu.

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, Temmuz ayında yaptığı açıklamayla tesisin içinde olması gerekenden 10 kat daha fazla kimyasal atık depolandığı konusunda yetkilileri uyarmış, önlem alınmazsa Manisa'yı yeni bir felaketin beklediğini ifade etmişti. Başkan Akan, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bu tesis geçen sene bu zamanlarda Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan geri dönüşüm Tesisi'nin sahibiyle aynı kişiye ait ancak buradaki tehlike, bu işletmenin sahibinin kaçıp gidip bu geri dönüşüm tesisini bu şekilde bırakmasından kaynaklanıyor. İçeride normalde stoklanması gereken katı atık malzemenin yaklaşık 10 katı düzeyinde bir malzeme var ve bu yaz sıcağında bu kimyasalların yanması an meselesi. Manisa'yı yeni bir felaket bekliyor."