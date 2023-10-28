Manisa'da kargo kamyonu, tır ve otomobilin karıştığı trafik kazası

Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün kargo kamyonu, tır ve otomobilin karışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde freni boşalan kargo kamyonunun kırmızı ışıkta beklediği tır ve otomobile çarptığı görüntüler saniye saniye kaydedildi.

Kaza, önceki gün saat 14.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Orhan Acar kavşağında meydana gelmişti. İddiaya göre İdris Küçükkalfa idaresindeki 35 ABK 887 plakalı kargo kamyonu, freni boşalması sebebiyle kontrolden çıktı. Kara yolunda savrulan kargo kamyonu, Orhan Acar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Burak Çılgın idaresindeki 35 AVH 718 plakalı otomobil ile Ali Atalay idaresindeki 42 RH 725 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışma sonucu İdris Küçükkalfa ile Burak Çılgın isimli sürücüler yaralanmış, yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İleri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan facianın eşiğinden dönülen zincirleme kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, freni boşalan İdris Küçükkalfa idaresindeki 35 ABK 887 plakalı kargo kamyonunun Uşak istikametinde arka arkaya kırmızı ışıkta bekleyen Burak Çılgın idaresindeki 35 AVH 718 plakalı otomobil ile Ali Atalay idaresindeki 42 RH 725 plakalı tıra hızla çarptığı, beyaz otomobilin çarpmanın şiddetiyle kavşak içine savrulduğu, kargo kamyonunun ise tıra saplanarak yaklaşık 20 metre sürüklendiği görülüyor. - MANİSA