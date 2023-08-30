Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

MANİSA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Piyade ve jandarma komandoların gösterisi büyük alkış aldı. Manisa'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Etkinlikler, Vali Enver Ünlü'nün makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Daha sonra ise Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, STK temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Piyade ve jandarma komandoların silahlı gösterisi, ilgi gördü. Okunan 'Komando marşı' ardından açılan Türk bayrağı büyük alkış aldı. Vatandaşların da büyük bir beğeniyle izlediği tören yürüyüşün ardından son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam