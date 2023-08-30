Tur minibüsü şoförünün kaza sonrası yaptığı hareket 'Zavadanak Bekir'i isyan ettirdi: İnsan hayatından daha mı önemli?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracının trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada tur minibüsünün sürücüsünün firma ismini silmeye çalışması ise 'Zavadanak Bekir' olarak tanınan Bekir Varol'u isyan ettirdi. Varol, "Adamlar yaralı var mı demeden hemen aracın üzerindeki firma ismini belirten yazıları silmeye koşuyorlar. Kardeşim tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli" dedi.

Alanya- Manavgat D-400 karayolu üzerinde Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet K.'nın kullandığı 07 ATF 378 plakalı tur minibüsü, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu trafik ışıklarında beklemekte olan Eyüp Arslan'ın kullandığı 01 AAH 73 plakalı araca arkadan çarptı. 01 AAH 73 plakalı araç da yine kırmızı ışıkta bekleyen Onur Korkmaz'ın kullandığı 07 AAG 457 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, tur minibüsünün şoförünün firma ismini silmeye çalışması"Zavadanak Bekir" olarak ünlenen Bekir Varol'u isyan ettirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Alanya-Manavgat karayolunun bir süre kapanmasına neden olan kazada, tur aracının çarpmasıyla geldiği yöne geri dönen otomobilde bulunan Hikmet Arslan yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendisini iyi hissetmediğini belirten otomobil sürücüsü Eyüp Arslan da jandarma ve trafik ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından tedavi için hastaneye gitti.

"ŞİRKETİN İSMİ BİR İNSANIN HAYATINDAN DAHA MI ÖNEMLİ"

15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen kazada kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları sebebiyle 'Zavadanak Bekir' lakabıyla ünlenen Bekir Varol, kazanın ardından kazazedelere yardıma koştu. Tur araçlarının sık sık kazalara karıştığına dikkat çeken Bekir Varol, "Tur araçlarını kullanan sürücülerin yaptığına anlam veremiyorum. Adamlar yaralı var mı demeden hemen aracın üzerindeki firma ismini belirten yazıları silmeye koşuyorlar. Kardeşim tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli" dedi.

"ZAVADANAK GELİP GEÇİYORLAR"

Tur araçlarında takograf olmamasının kazaların yaşanmasında en önemli etken olduğunu belirten Varol, "Takograf olmadığı için adamlar bastıkça basıyor. Zavadanak gelip geçiyorlar. Zaten uykusuz araç kullanıyorlar, bir de hız yapınca kaza kaçınılmaz oluyor. Bu adam Adana'dan ailesiyle tatile gelmiş. Bu adamın suçu ne. Yarısı hastaneye gitti, yarısı arabasının başını bekliyor. Bu işe acil önlem alınmalı. Yoksa zavadanak kazalar yaşanmaya devam eder" dedi.