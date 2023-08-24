Manavgat'ta Otomobil Kazası: Bir Kadın Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın otomobilden indiği sırada seyir halindeki başka bir otomobilin aynasına çarpması sonucu yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın otomobilden indiği sırada seyir halindeki başka bir otomobilin aynasına çarpması sonucu yaralandı.
Kaza; Zübeyde Hanım Caddesinde yalandı. Edinilen bilgiye göre, otomobilden indikten sonra aniden yola çıktığı ileri sürülen Meryem Bozkaya, Hulusi Kaya'nın kullandığı 07 LSJ 77 plakalı otomobilin aynasına çarpması sonucu yaralandı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan kadın, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam