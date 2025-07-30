Manavgat'ta 16 Yaşındaki Genç Baraj Gölünde Boğuldu

Manavgat'ta 16 Yaşındaki Genç Baraj Gölünde Boğuldu
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Van'dan tatile gelen 16 yaşındaki Özgür Güner, baraj gölünde suya düşen terliğini almak isterken boğuldu. Ekipler, Güner'in cansız bedenine ulaştı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine tatile gelen 16 yaşındaki Özgür Güner, baraj gölüne düşen terliğini almak isterken boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Oymapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaz tatilini geçirmek üzere Van'dan Manavgat'a gelerek, imamlık yapan eniştesinin yanında kalmaya başlayan Özgür Güner, arkadaşlarıyla birlikte baraj gölü kenarına gitti. Burada Güner, suya düşen terliğini almak için göle girdi. Güner, yaklaşık 5 metre derinliği sahip suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Güner'in cansız bedenine ulaşıldı. Özgür Güner'in cenazesi morga konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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