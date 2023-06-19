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Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı

Yaşam Haberleri

Maltepe'de bir camide dua okuyan imamın yanına giden bir çocuk, imamın yüzünü inceleyip dokunmaya başladı. İmam ile küçük çocuğu sempatik anları, kameraya yansıdı.

Maltepe ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii'nde, ibadetlerini yerine getiren cemaatten bir çocuk ile imam arasında sevgi dolu bir an yaşandı.

DUA OKUDUĞU ANDA YÜZÜNE DOKUNMAYA BAŞLADI

Caminin imamı olan Yıldırım Akbulut, dua okuduğu sırada yanına gelen küçük çocuk imamın yüzüne dokunup incelemeye başladı. İmam Akbulut da çocuk ile oynayarak duasına devam etti.

O yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasınca böyle kaydedildi.

Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı

Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı

Maltepe'de dua okuyan imam ile çocuğun oyunu yürek ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Yaşam

Maltepe Yaşam Haberler

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