Maltepe Belediyesi Çanakkale'deki Orman Yangınına Müdahale Etti

Maltepe Belediyesi, Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye giden ekip, yangın söndürme ve ilk yardım çalışmalarına katıldı. Ekip, yangından etkilenen vatandaşlara ve ormandaki canlılara yardım etti.

Maltepe Belediyesi, Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye giderek söndürme ve ilk yardım çalışmalarına katıldı. 1 ambulans, 1 arama kurtarma aracı, 1 su tankeri ve servis aracıyla bölgeye giden 11 kişilik ekip, ormandaki canlıları da kurtarıp ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi, Çanakkale'de Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için bölgeye gitti. Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne gelen ekipler buradan hareket ederek bölgeye ulaştı. 11 kişilik ekibe 1 ambulans, 1 arama kurtarma aracı, 1 su tankeri ve servis de eşlik etti.

CANLILARA İLK YARDIM

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere müdahale eden ekiplere destek veren ve yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, karadan ve havadan müdahale eden ekiplerle koordineli olarak çalıştı. Bölgede yangından etkilenen vatandaşlara ilk yardım müdahalesinde bulunan ekipler, ormandaki canlıların da yardımına koşarak tedavilerini gerçekleştirdi.