Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ve helikopter müdahalesiyle söndürüldü

Ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda öğle saatlerinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve helikopter müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Maltepe Başıbüyük Ormanı'nda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan helikopter ile de müdahale edilerek söndürüldü. Yangına, 11 arazöz, 2 ilk İMA, 2 dozer, 1 helikopter ve 70 personel ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor. Öte yandan, yanan ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.