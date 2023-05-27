Malatya Park'ta Çekiliş Coşkusu

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin geleneksel olarak düzenlediği hediye çekilişinde şanslı müşteriler bugün belirlendi. 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen çekiliş programı bugün Malatya Park AVM'de gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu çekiliş programında 3 adet İphone 14, 3 adet Samsung Galaxy Z Flip, 3 adet Samsung Galaxy Watc, 3 adet Philips HD Airfryer ve 3 adet Xiomi mi vacuum robot süpürge şanslı müşterilere çıktı.