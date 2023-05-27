Malatya Park'ta Çekiliş Coşkusu
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Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin geleneksel olarak düzenlediği hediye çekilişinde şanslı müşteriler bugün belirlendi. 25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen çekiliş programı bugün Malatya Park AVM'de gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu çekiliş programında 3 adet İphone 14, 3 adet Samsung Galaxy Z Flip, 3 adet Samsung Galaxy Watc, 3 adet Philips HD Airfryer ve 3 adet Xiomi mi vacuum robot süpürge şanslı müşterilere çıktı.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin geleneksel olarak düzenlediği hediye çekilişinde şanslı müşteriler bugün belirlendi.
25 Şubat'ta yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen çekiliş programı bugün Malatya Park AVM'de gerçekleştirildi.
16 Kasım-16 Şubat tarihleri arasında aynı gün içerisinde AVM'de 300 TL'lik alışveriş yapan herkesin çekilişe katılma hakkı kazandığı kampanyada bugün noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ile 15 şanslı müşteri hediyelerine kavuştu.
Katılımın yoğun olduğu çekiliş programında 3 adet İphone 14, 3 adet Samsung Galaxy Z Flip, 3 adet Samsung Galaxy Watc, 3 adet Philips HD Airfryer ve 3 adet Xiomi mi vacuum robot süpürge şanslı müşterilere çıktı. Çekiliş sırasında AVM'de bulunan talihli müşteriler, hediyelerini hemen teslim almanın mutluluğunu yaşadı. - MALATYA