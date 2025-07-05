Malatya'da Yaralı Leylek Süs Havuzundan Kurtarıldı

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Malatya'nın Darende ilçesinde, yaralı bir leylek süs havuzuna konmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Leylek, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, yaralı halde süs havuzuna konan leylek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi'ndeki süs havuzunda yaralı bir leyleğin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı leyleği süs havuzundan çıkardı. Bitkin olduğu gözlenen leylek daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedavi altına alındı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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