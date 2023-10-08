Malatya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kaskınla Yol Ver Hayata' kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine ücretsiz kask ve el broşürleri dağıttı. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere afişler de asıldı.

Malatya'da trafik polisleri motosiklet sürücülerine kask hediye etti

Malatya'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine kask hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kaskınla Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine ücretsiz kask ve el broşürleri dağıttı.

Ekipler ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere afişler de astı.