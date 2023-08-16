Malatya'da Sümer Polis Karakolu hizmete girdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde inşaatına başladığı Sümer Polis Karakolu kısa süre sonra yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde tamamlanan Sümer Polis Karakolu'nun toplam proje alanı 2 bin 550 metrekare. Toplam kapalı inşaat alanı 511 metrekare olan Sümer Polis Karakolu bodrum, zemin ve bir kat olmak üzere inşa edilerek hizmete hazır hale getirildi.

170,41 metrekare bodrum, 162,93 metrekare zemin ve 177,33 metrekare birinci kat olmak üzere inşa edilen Sümer Polis Karakolu, mimarisi ile de Malatya'ya yakışır bir görünüme kavuştu.

"Sümer Polis Karakolu İnşaatı tamamlandı"

Sümer Polis Karakolunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde yapımına başladığımız Sümer Polis Karakol Amirliğimizin inşaatını tamamlamış bulunmaktayız. Kısa bir süre içerisinde de açılışını yaparak hizmete sunmuş olacağız. 6 Şubat depremlerinden önce çalışmalarımıza başlamış olduğumuz inşaatımızda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldık. Depremin yaralarının sarılmaya başlaması ile yeniden çalışmalara başlayarak yaklaşık iki ay gibi bir süre içerisinde tamamlanmış bulunmaktayız. Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda başlamış olduğumuz projeler aslında birer dönüşüm projeleri. Deprem felaketinden önce bu dönüşüm projelerimize başladık. Bilindiği gibi Polis Evi, Sümer Polis Karakol Amirliği, Polis Kantini binaları ekonomik ömrünü tamamlamış durumdaydı. Belediye olarak kamu binalarının dönüşümüne 6 Şubat depremlerinden önce başlamış bulunmaktaydık. Dönüşüm projelerimize devam etmekteyiz. Emniyet Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bu projemiz inşallah bölgemize ve emniyetimize hayırlı olur. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA