Malatya'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı

Malatya'da etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya çıkan görüntü ise görsel şölen oluşturdu.

MALATYA'da, etkili olan sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, ortaya çıkan görüntü ise görsel şölen oluşturdu.

Malatya'da etkili olan sağanak yağış gün boyu devam etti. Hava karardıktan sonra sağanak sırasında aralıklarla görülen şimşekler ise geceyi aydınlattı. Kent semalarında çakan şimşekler nedeniyle ortaya eşsiz gece manzaraları çıktı.