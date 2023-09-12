Malatya'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı

Malatya'da tadilatı yapılan bir binanın inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İnşaat iskelesi çökme olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da tadilatı yapılan bir binanın inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, 14.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güngör Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin deprem sonrası tadilatı için kurulan inşaat iskelesi çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçiler H.G. ile M.G. ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA