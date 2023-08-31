Malatya'da İki Minibüs Çarpıştı: 8 Yolcu Yaralandı
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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, M.D. ve Y.A. tarafından kullanılan iki minibüs çarpıştı. Kazada, minibüslerde bulunan 8 yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da iki minibüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.
M.D. idaresindeki 44 M 0208 plakalı ve Y.A'nın kullandığı 44 M 0114 plakalı yolcu minibüsleri, İnönü Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan N.K, H.K, A.K, S.A, K.Ç, S.Ç, M.K. ve Ş.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Yaşam