Malatya'da İki Minibüs Çarpıştı: 8 Yolcu Yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, M.D. ve Y.A. tarafından kullanılan iki minibüs çarpıştı. Kazada, minibüslerde bulunan 8 yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.