Haberler ›› Yaşam ›› Malatya'da enkaz altında kalan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

Malatya'da enkaz altında kalan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın enkazında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında kedi sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gitti. Kedi yavrusu, annesinin yanına bırakıldı.