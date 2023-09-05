Malatya'da Depremzedeler İçin Tiyatro Etkinliği

Malatya'da depremzede çocuklar, tiyatro etkinliği ile moral buldu. Kaynarca Konteyner kentte düzenlenen etkinlikte çocuklar, geleneksel Türk tiyatrosu ve kukla gösterisi izledi.

Malatya'da konteyner kentte kalan depremzede çocuklar, tiyatro etkinliği ile moral buldu.

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremzede vatandaşlar geçici barınma merkezlerinde hayatlarını sürdürürken, buralarda kalan çocukların özellikle deprem psikolojisini atlatmaları adına birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Kaynarca Konteyner kentte kalan çocuklara da bu çerçevede 'Moral eğlencesi' düzenlendi. Depremzede çocukların katıldığı etkinlikte geleneksel Türk tiyatrosu ve kukla gösterisi ile Hacivat-Karagöz sanatçısı Mehmet Ali Karakaş katılımcılara güzel bir gece yaşattı.

Yaklaşık bin 100 depremzedenin yerleştirildiği konteyner kentte, bu tür etkinliklerle çocukların yaşadığı travmanın azaltılması hedefleniyor. Velilerin katıldığı eğlence programına, Kuluncak Kaymakamı Muhammed Sefa Kömürcü'de katıldı. - MALATYA