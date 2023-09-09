Malatya'da Depremden Etkilenen Çocuklar İçin Açık Hava Film Gösterisi Yapıldı

Malatya'da İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığınca depremden etkilenen çocuklar için açık hava film gösterisi yapıldı.

Battalgazi ilçesindeki Malet Konteyner Kentte gerçekleştirilen açık hava film gösterisiyle ilgili açıklamada bulunan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin insanları çok zor durumlarda bıraktığını belirtti.

Maddi, manevi olarak depremzedelerin yanında olunması gerektiğini aktaran Yatkın, "Duyulan acının, yaşanan kayıpların telafisi olamaz. Ama kısmen de olsa depremzedelerin elinden tutulması, destek olunması, çaresizlik hissine bırakılmaması psikolojik olarak fayda sağlayabiliyor. Halkın günlük yaşam alanlarının kesintiye uğradığı bu dönemde, beslenme, giyim, korunma, tıbbi ve sosyal yardım gibi psikososyal destek uygulamaları kişilerin hem fiziksel, hem ruhsal açıdan ferahlamaları için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yatkın, üniversite ve dekanlık olarak normale bir an önce dönmek, depremzedelerin rehabilite sürecini hızlandırmak, özellikle çocukların yaşanan travmayı daha kolay bir şekilde atlatmalarını gerçekleştirmek için açık hava film gösterimi yaptıklarını bildirdi.???????