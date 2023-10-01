Malatya'da depremde ağır hasar alan ev çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 2 katlı ev kendiliğinden çöktü. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edilirken polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 2 katlı ev kendiliğinden çöktü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Cirikpınar Mahallesi Pınarönü Sokak'taki 2 katlı ev çöktü.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edilirken polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

Görgü tanığı Önder Şahin, AA muhabirine, aracını yıkatmak için otoparka geldiğini, o sırada çatırtı seslerinin geldiği binanın bir anda yıkıldığını ve her yanı toz kapladığını anlattı.