Malatya'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü olarak yıkıldı

Malatya'nın Bostanbaşı ilçesinde ağır hasarlı 7 bina, 740 kilo patlayıcıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımın, Türkiye'de aynı andaki en büyük konut yıkımı olduğu bildirildi.

Malatya'nın Bostanbaşı ilçesinde ağır hasarlı 7 bina, 740 kilo patlayıcıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımın, Türkiye'de aynı andaki en büyük konut yıkımı olduğu bildirildi.

Malatya'da, depremden ağır hasar alan binaların yıkımları sürüyor. Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan Arma Park Konutları'nda 3 bina, Bostanbaşı Konutları'nda ise 4 bina patlatma yöntemiyle yıkıldı. 14 katlı 7 binanın yıkımı için 14 bin dinamit ve 740 kilo patlayıcı kullanıldı.

Toplamda 350 dairenin yıkıldığı kaydedilirken, ev sahipleri yıkımı gözyaşlarıyla izledi.