Malatya'da 23 Nisan Coşkusu

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle depremlerin etkilediği kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı organizasyonu ile İnönü Caddesi üzerinde şenlik düzenlendi. Şenlik kapsamında çocuklara 'Sıfır Atık' ile ilgili atölye çalışmaları yapıldı. Çocuklarının yüzlerinin boyandığı şenlikte palyaço gösterileri yapıldı.

Öte yandan 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Malatya Valisi Seddar Yavuz koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencisi Ahsen Yardım'a devretti. Temsili olarak makam koltuğuna oturan Ahsen Yardım, Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Böyle özel ve anlamlı bir günde bu özel sorumluluğu sembolik olarak üstlenmek benim için onur ve mutluluktur. Bugün burada çocukların hayallerini, isteklerini ve umutlarını temsil etmek üzere bulunuyorum. Bu bayram vesilesi ile tüm dünya çocuklarına dostluk ve barış mesajları gönderiyoruz. Çünkü biz çocuklar sevginin ve barışın gücüne inanıyoruz dedi.