Maden Mühendisi Zekayi Can Giresun'da Toprağa Verildi
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can, Giresun'un Eynesil ilçesinde defnedildi.
Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır maden arama şirketine ait bakır madeni ocağında önceki gece meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerden maden mühendisi Zekayi Can, memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verildi.
5 aylık evli olduğu öğrenilen Zekayi Can'ın cenazesi Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesine getirilerek, cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, eşi Humay Can, ailesi, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde Can'ın eşi Hümay Can'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Can, cenaze namazının ardından beldenin Kıran Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - GİRESUN